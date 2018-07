LPI-NDH: Aufgefahren

Oppershausen (ots) - Ca. 7000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstagnachmittag in Oppershausen ereignete. Kurz vor 14.00 Uhr war der Fahrer eines Subaru auf der Landstraße von Oppershausen in Richtung Flarchheim unterwegs. Am Ortseingang Flarchheim geriet der Verkehr aufgrund einer Baustellenampel ins Stocken, worauf der 76-Jährige abbremsen musste. Dies bemerkte die dahinter befindliche 20-jährige Fahrerin eines VWs zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

