LPI-NDH: Telefonmast auf Straße gestürzt

Mühlhausen (ots) - Am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, war der Fahrer eines Audis in der Bauernfreiheit in Richtung Sambach unterwegs. Auf der Suche nach einer Hausnummer, fuhr der 43-Jährige langsam die Straße entlang. Dabei übersah er einen am rechten Straßenrand stehenden Telefonmast. Es kam zur Kollision, infolgedessen der Mast auf die Straße stürzte. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr entfernte den Masten, nachdem sie Kabel durchtrennt hatte. Es entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro.

