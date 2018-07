LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Jugendclub

Bretleben (ots) - Zwischen Montag, 21.30 Uhr, und Dienstag, 17.30 Uhr, versuchten bislang Unbekannte, in den Jugendclub in der Schulstraße einzubrechen. An den Versuchen, mehrere Fenster gewaltsam zu öffnen, scheiterten der oder die Diebe. Es entstand geringer Sachschaden. Wer hat den Einbruchsversuch bemerkt oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

