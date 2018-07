LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Bad Langensalza (ots) - Ohne Fahrerlaubnis war ein Autofahrer am Dienstagabend in Bad Langensalza unterwegs. Polizisten hatten den 25 Jahre alten Mann gegen 23.30 Uhr in der Straße Rasenmühle kontrolliert und die Straftat festgestellt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

