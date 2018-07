LPI-NDH: Radfahrer unter Drogeneinfluss

Bad Frankenhausen (ots) - Weil an seinem Fahrrad kein Licht angebracht war, wurde ein Radler am Dienstag gegen 22.30 Uhr in der Kyffhäuserstraße kontrolliert. Mit dem 21-Jährigen wurde ein Drogentest durchgeführt. Dieser zeigte ein positives Ergebnis. Außerdem konnten die Beamten bei dem jungen Mann Drogen fest- und sicherstellen. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

