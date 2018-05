LPI-NDH: Ein leicht verletzter Motorradfahrer auf der B 85 im Kyffhäuser

Nordhausen (ots) - Am Samstag Nachmittag gegen 14:15 Uhr ereignete sich auf der B 85 am Nordhang des Kyffhäusers ein Verkehrsunfall. Ein 24- jähriger KTM Fahrer befuhr den Kyffhäuser vom Denkmal in Richtung Kelbra. Beim Durchfahren einer Linkskurve bei km 1,6 verlor der Fahrer die Gewalt über die KTM Superduke und kam zu Fall. Hierbei entstand an dem Krad ein Schaden von ca. 2.500 EUR und an der Leitplanke ein Schaden von ca. 100 EUR. Der Fahrer mußte mit leichten Verletzungen (Prellungen) im Manniske Krankenhaus von Bad Frankenhausen ambulant behandelt werden.

