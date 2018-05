LPI-NDH: Verkehrsgeschehen im Eichsfeld

Eichsfeld (ots) - Vom 03.05. zum 04.05. ereigneten sich insgesamt sechs Verkehrsunfälle im Bereich der PI Eichsfeld. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Am 03.05. in der Zeit vom 11:00 Uhr bis 14:05 Uhr wurde ein vor der Baustelle an der Herderstraße in Leinefelde abgeparkter PKW Audi beschädigt. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle.

