LPI-NDH: Wer vermisst seinen Rasenmäher? Die Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Clingen...

Clingen (ots) - Am Donnerstag, den 05.April, brachen Unbekannte im Laufe des Vormittags in ein Einfamilienhaus im Flattig ein. Der oder die Täter ließen am Tatort einen Elektrorasenmäher zurück. Vermutlich wurde dieser anderenorts gestohlen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach dem Eigentümer dieses Rasenmähers. Am gleichen Tag scheiterte man im Flattig bei dem Versuch in zwei Gartenhäuser einzubrechen. Wer hat Personen am Donnerstag, 05. April, im Flattig beobachtet, die sich auffällig verhielten oder wer hat Fahrzeuge festgestellt, deren Insassen die Ortschaft ausgekundschaftet haben könnten? Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden. Wer seinen Rasenmäher erkennt, meldet sich bitte auch unter dieser Telefonnummer in Nordhausen.

