LPI-NDH: Nach Laserpointerattacke Zeugen gesucht

Sollstedt (ots) - Die Polizei in Nordhausen ermittelt aktuell wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Am Freitag, 20. April, wurde ein Flugzeug auf dem Weg nach Budapest über der Ortslage Rehungen mit einem grünen Laserpointer attackiert. Wer kann Hinweise zu diesem "Angriff" geben? Wer kennt Personen, die einen solchen Laser besitzen und sich mit einer solchen Tat womöglich gebrüstet haben? Wer hat das Blenden beobachtet oder kann sonstige Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat führt, geben? Ihren Anruf richten sie bitte an die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, derartige Laser zielgerichtet gegen Flugzeuge oder andere Verkehrsmittel einzusetzen. Das Licht kann zu massiven Augenschädigungen führen, Piloten sind minutenlang nicht in der Lage richtig zu sehen. Das kann fatale Folgen haben und man macht sich strafbar.

