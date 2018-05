LPI-NDH: Zigarettendiebe am Werk

Greußen (ots) - Der Zigarettenautomat in der Bahnhofstraße war das Ziel von Dieben in der zurückliegenden Nacht. Der Automat wurde gewaltsam geöffnet. Mit einer noch unbekannten Anzahl von Zigaretten und der Geldkassette konnten der oder die Diebe entkommen. Am Donnerstagmorgen wurde der Aufbruch von Zeugen festgestellt. Nur wenige Kilometer von Greußen entfernt, in Weißensee, im Landkreis Sömmerda, waren ebenfalls in der vergangenen Nacht Zigarettendiebe am Werk. Auch hier wurde ein Automat aufgebrochen. Zur Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 zu melden.

