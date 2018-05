LPI-NDH: Wildwechsel mit Folgen

Nordhausen (ots) - In den zurückliegenden 13 Stunden wurden 18 Wildunfälle in Nordthüringen registriert. Schwerpunkt war hierbei der Landkreis Nordhausen mit sieben Unfällen. Im Eichsfeld und im Unstrut Hainich Kreis ereigneten sich fünf Unfälle. Bei den betroffenen Tieren handelte es sich vorwiegend um Rehwild. In zwei Fällen wurden Wildschweine angefahren. Die meisten Unfälle ereigneten sich in den frühen Morgenstunden zwischen 04.00 Uhr und 07.00 Uhr. Die Polizei mahnt nochmals, gerade auf Landstraßen in der Morgendämmerung, besonders vorsichtig zu fahren. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die meisten Tiere verendeten oder mussten vom Jagdpächter erlöst werden.

