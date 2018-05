LPI-NDH: Garageneinbruch

Leinefelde (ots) - Am Mittwoch entdeckte ein Garagenbesitzer in der Beethovenstraße, dass man in seine Garage eingebrochen hat. Das Schloss wurde gewaltsam geöffnet. Werkzeug und Elektrogeräte aus einer Haushaltsauflösung ließen der oder die Unbekannten mitgehen. Zum Schaden können noch keine Angaben gemacht werden. Am Samstag, 28. April war der Eigentümer letztmalig in seiner Garage.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell