LPI-NDH: Betrunkener stiftet Unruhe

Nordhausen (ots) - Mit einem Alkoholpegel von über 2 Promille war am Mittwochnachmittag ein 21-jähriger Mann in der Geseniusstraße unterwegs. Er hatte versucht, in ein fremdes Auto einzusteigen. Der Fahrer verriegelte sein Fahrzeug und verständigte die Polizei. Noch beim Davonfahren schlug der Mann mit der Faust gegen die Scheibe der Beifahrertür. Sie blieb aber ganz. In der Neanderstraße entdeckten die Polizisten wenig später den betrunkenen Mann. Dieser ist der Polizei nicht unbekannt. Er wurde in die Obhut von Freunden gegeben.

