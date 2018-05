LPI-NDH: Auto beschädigt

Mühlhausen (ots) - Einen Schaden von ca. 1300 Euro hinterließen Unbekannte am 1. Mai in der Schaffentorstraße. Eine Frau hatte ihr Auto gegen 15.30 Uhr am Straßenrand geparkt. Als sie gegen 17.00 Uhr zu ihrem Audi Q5 zurückkehrte, wies dieser an der Fahrerseite massive Lackkratzer auf. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

