LPI-NDH: Polizisten haben richtigen Riecher

Berlingerode (ots) - Auf einen Mopedfahrer ohne Helm wurden Polizisten am frühen Mittwochabend aufmerksam. Außerdem war an der Vespa kein Kennzeichen angebracht. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 34-jährige Fahrer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Mann muss sich nun nicht nur wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Sein Roller verfügte auch nicht über die erforderliche Haftpflichtversicherung.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell