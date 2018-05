LPI-NDH: Mülltonnen in Flammen

Nordhausen (ots) - Wieder wurden Mülltonnen in Nordhausen in Brand gesetzt. In der Nacht zu Donnerstag, gegen 02.00 Uhr, brannten 2 Mülltonnen in der Wallrothstraße. Die Tonnen brannten vollständig aus. Eine Dritte wurde durch die Wärme angesengt. Anwohner berichteten von einem lauten Knall, dann loderten auch schon die Flammen. Vermutlich waren Spraydosen explodiert. Es entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Erst am Wochenende waren Mülltonnen im Stadtgebiet von Nordhausen abgebrannt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell