LPI-NDH: Mann hält Polizei und Rettungsdienst auf Trapp

Mühlhausen (ots) - Rettungskräfte wurden in Mühlhausen Opfer eines aggressiven Patienten. In der zurückliegenden Nacht wollten Sanitäter in der Gartenstraße einem 19-jährigen Mann helfen, der über Atemnot klagte. Doch anstatt sich helfen zu lassen, schlug und trat er wild um sich. Sein Kumpel, der ebenfalls anwesend war, unterstützte ihn. Er beleidigte und bedrohte die Rettungskräfte verbal. Selbst nachdem die hinzugerufenen Polizisten am Ereignisort eingetroffen waren, beruhigte sich der Patient nur langsam. Er beschuldigte nun das Rettungspersonal, ihn körperlich misshandelt zu haben. Spuren, die darauf schließen lassen, gab es am Tatort nicht. Kurz vor 04.00 Uhr wählte der 19-Jährige erneut den Notruf und meldete eine Auseinandersetzung am Bahnhof. Die Polizisten trafen aber nur den Anrufer an. Von einer Auseinandersetzung oder Prügelei war weit und breit nichts zu sehen. Gegen den Mann wurden mehrere Anzeigen, unter anderen wegen Körperverletzung und Notrufmissbrauch erstattet. Außerdem musste der junge Mann den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen.

