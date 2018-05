LPI-NDH: Motorradfahrer schwer verletzt

Uder (ots) - Der 17-Jährige war am Mittwoch, gegen 11.00 Uhr, mit seiner ETZ in der Thalwender Straße unterwegs. Als das vor ihm fahrende Auto auf ein Grundstück abgebogen war, fuhr der Junge frontal in das Heck eines am Straßenrand geparkten BMW. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Es entstand ein Schaden von ca. 7500 Euro.

