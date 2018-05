LPI-NDH: Schulprojekt mit Folgen

Worbis (ots) - Für Aufregung sorgte am Mittwochvormittag das Schulprojekt einer Regelschule in Worbis. Ein 16-jähriger Schüler hielt dort einen Vortrag über die Suhler Simson Werke. Zur Anschauung hatte er ein Luftgewehr, einen sogenannten Knicker, dabei. Eine Autofahrerin wurde auf den Jungen mit dem Luftgewehr in der Elisabethstraße aufmerksam, als er nach seinem Vortrag in der Bushaltestelle saß und auf seinen Bruder wartete. Die Autofahrerin verständigte die Polizei. Da die Polizisten den Jungen nicht mehr antrafen und das Schulprojekt noch nicht bekannt war, wurden die Schulhöfe der Worbiser Schulen zunächst geräumt und gesichert. Nach einer Stunde gab es Entwarnung. Der junge Mann war zu Hause. Der Knicker soll zwar geladen gewesen sein, aber mittels Kabelbinder gesichert. Dennoch wird nun ein Verstoß gegen das Waffengesetz geprüft.

