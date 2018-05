LPI-NDH: Diebe überrascht

Nordhausen (ots) - Mehrere Kupferrohre legten bislang Unbekannte am Nachmittag des 01. Mai in der Straße der Genossenschaften vor einem Firmengelände zum Abtransport bereit. Zuvor waren sie über einen Zaun auf den Lagerplatz gelangt und hatten die dort liegenden Rohre über den Zaun geworfen. Hierbei wurden sie vom Inhaber der Firma überrascht und flohen in einem Transporter. Die Ermittlungen dauern an. Das Kennzeichen des Transporters konnte erkannt werden. Vermutlich gehört der Transporter nach Sachsen Anhalt.

