LPI-NDH: Papierkörbe angezündet

Mühlhausen (ots) - Ein Passant beobachtete am frühen Dienstagabend einen Mann, wie er im Lindenbühl den Inhalt mehrere Papierkörbe in Brand setzt. Die alarmierten Feuerwehrleute konnten die Papierkörbe löschen und so einen größeren Schaden verhindern. Gegen den betrunkenen 53-jährigen Mann aus Mühlhausen wurde Anzeige erstattet. Das Feuerzeug hatte er noch bei sich. Es wurde sichergestellt.

