LPI-NDH: Frau verbringt Nacht in der Zelle (Mühlhausen)

Mühlhausen (ots) - Ein Auto auf Abwegen entdeckten Polizisten während einer Streifenfahrt in der Nacht von Montag zum Dienstag in der Friedrich-Engels-Straße. Die Autofahrerin hatte nach einem Unfall noch im Auto gesessen. Das Aussteigen fiel ihr sichtlich schwer. Ein Alkoholtest verriet wenig später auch warum. Über 2,2 Promille zeigte das Testgerät an. Die 29-Jährige musste mit zur Blutentnahme. Auf dem Weg ins Krankenhaus verhielt sie sich derart aggressiv, dass sie gefesselt werden musste. Sie schlug und trat um sich, bespuckte die Polizisten. Im Krankenhaus mussten sich die Beamten und der Arzt auch noch beleidigen lassen. Die Frau verbrachte den Rest der Nacht in der Zelle. Sie muss sich nun nicht nur wegen ihrer Alkoholfahrt verantworten, sondern auch wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Zum Unfall wird noch ermittelt.

