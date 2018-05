LPI-NDH: Vorsorglich die Polizei verständigt

Nordhausen (ots) - Aus Angst ein Autofahrer könnte sich etwas antun, informierte ein Zeuge am späten Mittwochabend die Polizei. Er hatte einen Mann auf der Betonstraße in Sundhausen an seinem Auto beobachtet, wie er mit einem Feuerzeug hantierte. Die alarmierten Polizisten trafen auf den Autofahrer, der aufgrund privater Probleme eine Decke angezündet hatte. Außerdem stand der 31-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab über 1,6 Promille. Der Mann musste mit zur Blutentnahme, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Sich umbringen wollte der Mann nicht.

