LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Nordhausen (ots) - In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch kontrollierten Polizisten einen Autofahrer in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 33-Jährige nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auch gegen die Halterein des VW Eos wurde Anzeige erstattet. Es besteht der Verdacht, dass sie den jungen Mann ihr Fahrzeug überlassen hatte, obwohl er kein Auto fahren darf.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell