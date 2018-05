LPI-NDH: Anwohner entdeckt Flammen und verhindert Schlimmeres

Sondershausen (ots) - Glimpflich endete ein Feuer am Maifeiertag in Immenrode im Kyffhäuserkreis. Ein Anwohner hatte am frühen Abend beim Spaziergehen aus dem Dach eines leerstehenden Einfamilienhauses Qualm aufsteigen sehen. Er betrat das Haus in der Dorfstraße und entdeckte im Obergeschoss die Flammen. Die alarmierten Kameraden der Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen. Das schon seit Jahren leerstehenden Haus ist einem schlechten Zustand und war nicht verschlossen. Wie es zum Brand gekommen ist, kann noch nicht gesagt werden. Auch zur Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell