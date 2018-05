LPI-NDH: Verkehrsunfälle vom 30.04.2018 - 01.05.2018

Nordhausen (ots) - Am 30.04.2018 / 20:45 Uhr führte der 70jährige Fahrer eines Pkw Dodge auf einer Wiese in Worbis enge Kurvenfahrten und Drifts durch. Dabei überschlug sich das Fahrzeug. Ein leicht verletzter Fahrzeugführer und 8.000,-EUR Sachschaden waren die Folge.

Ein Vorfahrtsfehler war ursächlich für einen Verkehrsunfall in Uder, bei dem ein Sachschaden von ca. 6.000,-EUR entstand. Der 45jährige Fahrer eines Pkw BMW befuhr die Lutterstraße und wollte in die Straße der Einheit einbiegen. Dabei übersah er einen Pkw Mazda, der die Straße der Einheit befuhr.

Ein aufmerksamer Bürger in Dingelstädt meldete am 30.04.201 / 13:20 Uhr einen männlichen Fahrzeugführer, der augenscheinlich stark alkoholisiert seinen Pkw Skoda in der Oberen Kerflehde abstellte. Die eingesetzten Beamten trafen den Fahrzeugführer in dessen Wohnung an. Bei dem 51jährigen Skodafahrer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der 3,58 Promille ergab. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Derr Herr war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die entsprechenden Anzeigen wurden gefertigt.

