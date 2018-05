LPI-NDH: Ausparken mit Folgen

Ebeleben (ots) - Am Montagvormittag kam es zu einem Unfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Sondershäuser Straße. Ein 46-jähriger Renaultfahrer war beim rückwärts Rangieren gegen einen VW Golf gestoßen, der gerade in eine freie Parklücke einfahren wollte. Es entstand ein Schaden von ca. 3500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

