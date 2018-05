LPI-NDH: Vorfahrtsfehler führt zu Unfall

Uder (ots) - Ein 45-jähriger Autofahrer war am Montagmorgen, gegen 07.30 Uhr, in der Lutterstraße unterwegs. Beim links abbiegen in die Straße der Einheit, kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Transporter. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt.

