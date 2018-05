LPI-NDH: Unfallverursacher fährt einfach weiter

Nordhausen (ots) - Gleich mehrere Fahrzeuge waren am Sonntag an einem Unfall auf der B4 zwischen Rothesütte und Netzkater beteiligt. Ein VW Polo hatte eine Fahrzeugschlange überholt und musste, um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Motorrad zu verhindern, nach rechts, kurz vor einem VW Touran, einscheren. Dessen Fahrer bremste daraufhin stark ab. Ein dahinter fahrender 20-jähriger Seatfahrer reagierte zu spät und fuhr auf den Touran auf. Der Polo fuhr weiter, ohne auf die Unfallbeteiligten zu achten. Der VW Polo war blau und hatte ein Kennzeichen aus dem Landkreis Nordhausen. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell