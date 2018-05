LPI-NDH: Zusammenstoß mit Gegenverkehr, Frau muss ins Krankenhaus

Haynrode (ots) - Ein 52-jähriger Autofahrer war am Sonntagnachmittag mit seinem Caddy zwischen Breitenworbis und Haynrode in der Hagenstraße unterwegs. Als er nach links in die Friedhofstraße abbiegen wollte, kollidierte er mit einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Opel Corsa. Die 25-jährige Fahrerin kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 9000 Euro geschätzt.

