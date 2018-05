LPI-NDH: Schlangenalarm bei der Polizei

Sondershausen (ots) - Am Sonntagnachmittag erschien ein Sondershäuser mit einem Plastikeimer bei der Polizei in der Conrad-Röntgen-Straße. Die Beamten trauten ihren Augen nicht. Im Eimer lag eine Schlange. Das Tier hatte der Mann in seinem Garten gefunden, nachdem es sich in einem Drahtgeflecht verfangen hatte. Man informierte den Amtstierarzt. Dieser gab noch am Nachmittag Entwarnung. Bei der Schlange handelte es sich um eine Ringelnatter. Das Tier wurde wieder im Wald ausgesetzt.

