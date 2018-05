LPI-NDH: Diebe nach Autoaufbruch gestört

Nordhausen (ots) - Anwohner wurden am Montagmorgen, gegen 04.40 Uhr, im Buchenweg durch Geräusche auf der Straße geweckt. Beim Nachschauen beobachteten sie zwei Männer, die sich an einem geparkten BMW zu schaffen machten. Sie informierten die Polizei. Trotz sofortigen Einsatzes, gelang den beiden Tätern unerkannt die Flucht. Sie hatten den in einer Garageneinfahrt im Buchenweg geparkten BMW gewaltsam geöffnet und die Schweinwerfer gestohlen. Hierzu bauten sie diese fachgerecht aus. Sie wurden vermutlich durch die geweckten Nachbarn gestört. Einer der Täter war dunkel gekleidet, sein Begleiter trug khakifarbene Sachen und ein khakifarbenes Cappy.

