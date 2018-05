LPI-NDH: Graffitisprayer unterwegs

Bad Langensalza (ots) - Ein Unbekannter besprühte am Sonntagnachmittag zwischen 15.40 Uhr und 15.55 Uhr ein Trafohaus Am Fliegerhorst. Das Sprühen konnte durch eine Überwachungskamera gefilmt werden. Trotz sofortiger Information an die Polizei seitens des Wachschutzes und zeitnahen Eintreffen der Polizisten am Tatort, konnte der Unbekannte unerkannt entkommen. Der Sprayer war ca. 1.70 m groß und schlank. Er trug ein braunes T-Shirt, eine halblange, blaue Jeans, Turnschuhe und ein schwarzes Halstuch. Außerdem führte er ein schwarzes Mountainbike und einen Rucksack bei sich. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

