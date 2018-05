LPI-NDH: Auto beschädigt

Nordhausen (ots) - Einen Schaden von ca. 500 Euro verursachten Unbekannte an einem geparkten Auto im Van-der-Foehr Damm. Sie zerkratzten den Lack auf der Motorhaube und der Fahrerseite. Der Citroen war am Sonntag zwischen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr in einem Garagenkomplex vor einer Garage geparkt.

