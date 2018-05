LPI-NDH: Im Drogenrausch unterwegs

Bad Langensalza (ots) - In der zurückliegenden Nacht kontrollierten Polizisten in der Kleinspehnstraße den Fahrer eines Seat. Ein durchgeführter Drogentest bei dem 31-jährigen Fahrer verlief positiv. Der Mann musste sein Auto stehen lassen und mit zur Blutprobenentnahme. Bereits am Sonntagabend, gegen 21.40 Uhr, stoppten Beamte einen Autofahrer in der Rasenmühle. Auch hier verlief ein Drogentest positiv. Der 27-jährige Autofahrer musste auch Blut abgeben und sein Auto stehen lassen.

