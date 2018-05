LPI-NDH: Beschädigte Poller und gestohlenes Zirkuszelt

Nordhausen (ots) - In der Nacht von Sonntag zu Montag meldeten Zeugen einen verdächtigen Transporter in der Wallrothstraße. Eine Überprüfung am Opel Movano ergab, dass deren Nutzer die Wallrothstraße befuhren und dort von Pollern an der Weiterfahrt gehindert wurden. Daraufhin bogen sie die Poller so um, dass man weiterfahren konnte. Gegen die Nutzer aus Sachsen Anhalt im Alter von 21, 20 und 25 Jahren wurde Anzeige wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung erstattet. Unweit des Transporters entdeckten die Polizisten ein Zirkuszelt, welches eigentlich zum Altentor gehört. Ob die Drei für diesen Diebstahl verantwortlich sind ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Feuerwehr kam für den Abtransport der Plane zum Einsatz.

