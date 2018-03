LPI-NDH: Türöffnung mit Folgen

Mühlhausen (ots) - Ca. 3500 Euro sind die Folge eines Unfalls am Freitagvormittag in Mühlhausen. Gegen 09.10 Uhr öffnete ein Autofahrer in der Damaschkestraße die Fahrertür seines Vito. Im selben Augenblick fuhr ein Kleinbus am Vito vorbei und wurde durch das Öffnen der Tür beschädigt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell