LPI-NDH: Gegenverkehr übersehen

Heldrungen (ots) - Die 53 Jahre alte Fahrerin eines Toyota war am Donnerstagnachmittag auf der Landstraße von Heldrungen kommend in Richtung Braunsroda unterwegs. Auf Höhe der Autobahnauffahrt beabsichtigte sie, nach links auf die A71 abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Seat einer 52-Jährigen. Verletzt wurde niemand. An den Autos entstand ein Schaden von ca. 7500 Euro.

