LPI-NDH: Alkoholisierter Radfahrer gestoppt

Birkungen (ots) - Ein Radfahrer weckte am Donnerstagabend in Birkungen die Aufmerksamkeit von Polizisten, da er kein Licht am Fahrrad hatte. Als die Beamten den Radler im Gewerbepark kontrollierten, fiel ihnen starker Alkoholgeruch auf. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem 39-Jährigen 1,72 Promille. Anzeige wurde erstattet und die Weiterfahrt untersagt.

