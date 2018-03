LPI-NDH: Zechpreller muss hinter Gitter

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Donnerstagabend orderte ein Mann in einer Gaststätte in Heiligenstadt, wohlwissend, dass er kein Geld bei sich hat, Getränke. Nachdem er diese getrunken hatte, sollte er die Rechnung begleichen, was er nicht konnte. Die hinzugerufenen Polizisten klärten zunächst die Identität des stark alkoholisierten Mannes. Ein Alkoholtest ergab 2,85 Promille. Bei der Überprüfung des aus dem Saarland stammenden Gastes stellte sich heraus, dass gegen den 39-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Er kam in ein Thüringer Gefängnis.

