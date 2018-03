LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Geschäft

Nordhausen (ots) - Einbrecher hatten es in der vergangenen Nacht auf ein Geschäft in der Wilhelm-Raabe-Straße abgesehen, in dem sich eine Fleischerei und ein Bäcker befindet. Mitarbeiter stellten am Freitag gegen 07.00 Uhr Einbruchsspuren fest. In das Geschäft waren der oder die Diebe jedoch nicht gelangt. Sie hinterließen einen Sachschaden von ca. 500 Euro. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu dem oder den Einbrechern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell