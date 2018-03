LPI-NDH: Pkw mit Radfahrer kollidiert - Radler fährt einfach davon

Nordhausen (ots) - Am Donnerstagnachmittag befuhr ein Autofahrer gegen 14.30 Uhr den Birkenweg. An der Kreuzung zur Blumenstraße wollte er dem Birkenweg geradeaus weiter folgen. Dabei übersah er jedoch einen von rechts aus Richtung Blumenstraße kommenden, vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Es kam zur Kollision. Der unbekannte Radfahrer stürzte, stand kurz danach wieder auf und entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. An dem Auto entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

