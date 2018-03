LPI-NDH: Gegen Lichtmast gefahren - Verursacher fährt einfach davon

Nordhausen (ots) - Die Nordhäuser Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich in der Georg-Andreas-Hanewacker-Straße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrer war gegen einen Lichtmast gefahren, der dadurch umknickte. Anschließend hatte der Verursacher die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Einem Passanten war die beschädigte Laterne am Donnerstagabend gegen 22.20 Uhr aufgefallen. Wann genau sich der Unfall ereignet hat bzw. wie lange die Laterne schon beschädigt ist, ist bislang noch unklar. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zum Unfallverursacher machen? Insbesondere Lkw-Fahrer, die das Gewerbegebiet regelmäßig befahren, kommen als wichtige Zeugen in Betracht. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

