LPI-NDH: Laube in Flammen, Eigentümer im Krankenhaus

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Eine Gartenlaube brennt seit Donnerstagmittag in Heiligenstadt. Kurz nach 12.00 Uhr war die Laube am Jahnstieg in Flammen aufgegangen. Der 43-jährige Eigentümer, der in der Laube lebt, konnte sich zunächst unverletzt aus dem Gebäude retten. Wenig später musste er dann doch ins Krankenhaus. Er erlitt einen Schock. Wie es zum Brand kommen konnte, ist noch unklar. Die Löscharbeiten gestalten sich aufgrund der Bausubstanz der Laube schwierig. Noch kann nicht gesagt werden, wann die Flammen vollständig erloschen sind. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Durch den Bürgermeister wird dem nunmehr obdachlos gewordenen Laubenbesitzer Wohnraum zur Verfügung gestellt.

