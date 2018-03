LPI-NDH: Auto gerät ins Schleudern

Oberdorla (ots) - Der Fahrer eines Mazda war am Mittwochabend auf der Landstraße aus Richtung Oberdorla in Richtung Mühlhausen unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Dieser kam ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er in weiterer Folge mit einem Leitpfosten zusammenstieß. Das Auto kam schließlich auf einem linksseitig angrenzenden Feld entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Der 33 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von ca. 2100 Euro. Der Mazda musste abgeschleppt werden.

