LPI-NDH: Erneuter Kellereinbruch

Greußen (ots) - Zum wiederholten Male wurde der Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hermann-Hesse-Straße von Dieben heimgesucht. Zwischen Samstag und Mittwoch öffneten Unbekannte gewaltsam das am Keller angebrachte Vorhängeschloss. Anschließend stahlen sie u.a. Lebensmittel, einen roten Reisekoffer, eine Pflanze, mehrere Übertöpfe und eine rot-weiße zweistufige Trittleiter im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Bereits zwischen Donnerstag, 22. Februar, und Samstag, 24. Februar, hatten sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Keller verschafft. Dabei nahmen sie Lebensmittel, sowie Putz und Waschmittel mit. Wer hat die Vorfälle beobachtet oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

