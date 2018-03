LPI-NDH: Getränkemarkt und Büroräume von Dieben heimgesucht

Bleicherode (ots) - Auf einen Getränkemarkt und Büroräume in der Löwentorstraße hatten es Einbrecher zwischen Mittwoch, 19.00 Uhr, und Donnerstag, 07.50 Uhr, abgesehen. Der oder die Täter drangen gewaltsam über den hinteren Bereich in das Objekt ein. Anschließend stahlen sie u.a. neben Bargeld auch Zigaretten und einen Laptop. Die Ermittlungen zum genauen Beuteschaden dauern an. Zum Abtransport der Beute nutzten der oder die Diebe wahrscheinlich eine am Tatort gefundene Sackkarre. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 400 Euro In diesem Fall sucht die Nordhäuser Kriminalpolizei dringend Zeugen. Wer hat den Einbruch bemerkt? Wem sind im Umfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

