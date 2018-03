LPI-NDH: Schneeverwehungen führen zu Kontrollverlust

Mackenrode (ots) - Ein 31-Jähriger befuhr am Donnerstag, gegen 03.20 Uhr, die Straße von Mackenrode kommend in Richtung Schiedungen. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor der Mann in einer Kurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Schneeverwehungen auf der Straße die Kontrolle über seinen Pkw. Der VW kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Verkehrszeichen und kam in einer Böschung zum Stehen. Der 26 Jahre alte Beifahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 3300 Euro.

