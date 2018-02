LPI-NDH: Polizeieinsatz nach Drohung in Gemeinschaftsschule

Artern (ots) - Seit heute Vormittag ist die Polizei in der Johann-Gottfried-Borlach Gemeinschaftsschule im Einsatz. Ein Schüler der 9. Klasse hatte bei einem Schulausflug gegenüber Mitschülern verbale Drohungen ausgesprochen. Diese richteten sich sowohl gegen die Schüler selbst, als auch gegen die Schule. Nach einem Gespräch des Schülers zu Schulbeginn am Mittwochmorgen mit der Rektorin wurde er zunächst vom Unterricht freigestellt. Das staatliche Schulamt Nordthüringen ist informiert. Die polizeilchen Ermittlungen dauern an.

