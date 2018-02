LPI-NDH: Ermittlungen nach Gebäudebrand in Mühlhausen dauern an

Mühlhausen (ots) - Das betroffene Wohn- und Geschäftshaus in der Wanfrieder Straße 201 - 203 musste abgerissen werden. Es bestand akute Einsturzgefahr. Das Ober- und Dachgeschoss des Nachbargebäudes, in welchem sich ein Gebetsraum befindet, sind durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurden. Hier erfolgt gegenwärtig eine Sicherung vor herabstürzenden Gebäudeteilen. Am Montag, 26.02.2018, wurden die Brandortuntersuchungen durch einen Brandgutachter fortgesetzt. Anschließend wurde der Brandort durch die Polizei freigegeben. Die Ermittlungen zur Sache dauern an. Nach derzeitigem Sachstand gibt es noch keine konkreten Hinweise auf mögliche Täter oder Tatmotive. Eine politisch motivierte Tat wird momentan ausgeschlossen. Die Ermittler suchen weiterhin dringend Zeugen. Wer Hinweise zur Tataufklärung geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden. Derzeit bestehen noch Verkehrseinschränkungen aus Richtung Lentzeplatz. Aus Richtung Untermarkt ist die Fahrbahn seit Wochenanfang bereits freigegeben.

